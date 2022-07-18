Онлайн-сервисы, которым доверяют россияне при покупке/продаже автомобилей

На российском авторынке создано немало онлайн-сервисов, которые помогают россиянам покупать или продавать автомобили с пробегом. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, к каким из этих сервисов люди испытывают больше доверия и почему. С этой целью в апреле 2022 года был проведен онлайн-опрос (более 3000 автовладельцев), в ходе которого участникам предложили оценить уровень доверия к сервисам по 10-балльной шкале, где 10 баллов означало - «полностью доверяю», 1 балл - совершенно не доверяю.

Согласно полученным результатам, лидером данного рейтинга стал сервис Авто.ру, получивший самую высокую оценку - 7,3 балла. На втором месте - Avito Авто с показателем 7 баллов. В ТОП-3 попал также сервис Drom.ru, набравший 6,7 балла из 10 возможных. В районе 5 баллов получили также оценку CarPrice.ru (5,2 балла), Car.ru (5,1 балла) и Bibika.ru (4,6 балла). Остальные участники рейтинга имели более скромные результаты в отношении уровня доверия.

Организаторы опроса также постарались выяснить, а что же конкретно вкладывают респонденты в понятие «Доверие к онлайн-сервису». Более глубокая детализация ответов показала, что большинство участников исследования (72%) в первую очередь ценят безопасность и надежность, гарантированные сервисом. Для этой категории респондентов важно, что ресурс позволяет видеть проверенные предложения, показывает историю покупаемого автомобиля, дает грамотные подсказки-рекомендации по ценам.

Почти каждый второй (49%) при выборе онлайн-сервиса для покупки/продажи автомобиля в понятие доверие вкладывает собственный опыт использования: однажды попробовал, имел положительный опыт и теперь использует всегда. Многие ориентируются на отзывы друзей и знакомых (41%), а также основываются на отзывах в Интернете (32%). Для каждого четвертого (26%) - важен размер сервиса, им внушает доверие, когда на сайте - большое количество объявлений.

Для каждого пятого (21%) - имеет значение то, что ресурс занимается только автомобильной тематикой. Смотрят на оценку эффективности - 19% участников. У этой категории респондентов доверие связано с тем, использует ли сервис разработки на базе искусственного интеллекта, позволяющие быстро работать с большими базами данных.

Графика: Дмитрий Лавренёв