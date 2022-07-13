Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ в 1 полугодии 2022 года

За 6 месяцев нынешнего года в России было куплено 352 129 новых легковых автомобилей, что на 56% меньше, чем за тот же период 2021 года. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт».

Лидерство на российском авторынке по-прежнему удерживает отечественная марка LADA – ее продажи за указанный период, по нашим данным, составили 73 164 единицы, продемонстрировав падение на 62%. В результате доля LADA оказалась равной 20,8%. Далее в рейтинге следуют корейские бренды Kia (45 003 шт.) и Hyundai (37 183 шт.), которые тоже показали падение (на 56% и 55% соответственно). Впрочем, в ТОП-10 марок все имеют отрицательную динамику. Сильнее других в объемах реализации потерял немецкий Volkswagen (-69%), а меньше всего – китайский Haval (-18%).

В модельной структуре российского рынка по итогам 1 полугодия лидирует отечественная LADA Vesta. Автомобили этого семейства были проданы, по нашим данным, в количестве 23 654 единиц – на 58% меньше, чем год назад. На второй позиции находится LADA Granta с результатом 22 134 экземпляра (-69%), которая демонстрирует наибольшее падение в ТОП-20. На третьем месте расположилась корейская Kia Rio (19 732 шт.; -52%). Стоит отметить, что в представленном рейтинге есть модели, которые имеют рыночный рост. Это два «китайца» – Chery Tiggo 7 PRO и Haval Jolion. Причем у последнего продажи выросли в 7,4 раза.

Во сколько обходится содержание этих (и других) автомобилей, поможет рассчитать «Калькулятор оценки стоимости владения», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Графика: Дмитрий Лавренёв