Динамика продаж новых автомобилей в 1 полугодии 2022 года

Продажи новых легковых автомобилей в 1 полугодии 2022 года упали на 56% по отношению к тому же периоду прошлого года. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт».

Реализация новых машин массовых марок за 6 месяцев составила 321,1 тыс. единиц – на 55% меньше, чем в январе – июне 2021-го. Таким образом, на долю массового сегмента пришлось 91,2% от общего объема рынка легковых автомобилей.

Если рассматривать ТОП-25 массовых брендов по объему продаж, то только одному – китайскому EXEED – удалось сохранить положительную динамику. При этом данный показатель выглядит весьма значительным – реализация автомобилей EXEED в 1 полугодии выросла в 3,5 раза. У остальных массовых марок зафиксировано падение продаж: от 11% (Great Wall) до 69% (Volkswagen).

Аналогичная тенденция наблюдается и в премиум-сегменте – здесь тоже один бренд демонстрирует рост. Так, «в плюсе» оказался корейский Genesis, объем реализации которого увеличился на 87%. Оставшиеся премиальные марки находятся «в минусе». Сильнее всех упал Lexus (-77%), а менее других – Infiniti (-31%).

Всего за полгода россияне купили 30,8 тыс. новых автомобилей премиум-марок – на 61% меньше, чем за 6 месяцев 2021 года. Соответственно доля премиального сегмента составила 8,8%.

Какие модели массовых и премиальных брендов имеют лучшую остаточную стоимость – смотрите в отчете «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Графика: Дмитрий Лавренёв