Как россияне относятся к китайским автомобилям с пробегом?

Китайские автомобили все активнее захватывают долю на российском рынке новых легковых машин, заполняя своими моделями ниши, освобождающиеся после ухода некоторых европейских и американских марок. А какова ситуация на вторичном рынке? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» вместе с Авто Mail.ru решили посмотреть, как относятся российские владельцы к покупке китайских автомобилей с пробегом. С этой целью в мае 2022 года был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие более 1500 респондентов.

Всем участникам задавался один и тот же вопрос: «При выборе подержанного автомобиля будете ли вы рассматривать покупку китайской модели?». Выяснилось, что около 70% участников исследования не готовы к подобному решению. При этом 20,4% или практически каждый пятый респондент - категорически против приобретения китайских моделей. Примерно каждый второй (49,5%) - скорее всего, тоже этого делать не станет. Из аргументов против подобной покупки участники чаще всего ссылались на плохое качество, имея в виду «китайцев» старых годов выпуска. В числе недостатков такой покупки также назывался короткий срок беспроблемной эксплуатации автомобиля, а некоторые респонденты просто говорили: «Не нравится».

Тем не менее, 30,1% - вполне открыты для таких предложений на вторичном рынке и рассматривать китайские автомобили к покупке будут. Самым серьезным аргументом за такую покупку респонденты называли соотношение цены и качества. Среди других достоинств подержанных автомобилей китайского происхождения участники опроса упоминали богатые комплектации и то, что качество автомобилей стало лучше.

Информацию о том, что вообще думают о подержанных автомобилях россияне, где предпочитают их покупать, какой диапазон цен считают наиболее предпочтительным и многое другое - содержится в отчете «Покупка автомобиля с пробегом: мнение российских автовладельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».