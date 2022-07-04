На каких автомобилях любят путешествовать россияне?

Некоторые россияне приобретают автомобили не только для того, чтобы с комфортом добираться на работу, они мечтают об автопутешествиях. В рамках работы над отчетом «Портрет российского автовладельца» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» сумели выделить категорию россиян, для которых наличие машины - возможность не просто передвигаться из пункта А в пункт Б, но и реализовывать свое хобби, связанное с автотуризмом.

Проведенный онлайн-опрос показал, что самая большая доля любителей автопутешествий - среди владельцев УАЗ «Патриот», где почти каждый восьмой (12,1%) в числе своих хобби указал автотуризм. Чуть меньше, но тоже довольно большое количество - 9,8% или почти каждый десятый - среди тех, кто владеет Nissan Terrano. В ТОП-3 любителей поездок по природным и историческим достопримечательностям попали хозяева Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport (9,1% и 8,9% соответственно). Замыкают пятерку «лидеров» владельцы Toyota Land Cruiser Prado (7,3%).

Немалое количество автопутешественников (их доля находится в диапазоне от 5 до 7% от общего числа владельцев модели) - среди тех, кто ездит на Toyota Camry (6,9%), Chery Tiggo4 (6,8%), Hyundai Tucson (5,9%), Geely Coolray (5,1%), а замыкают наш рейтинг – те, кто предпочитают ездить на Kia Soul (4,9%).

Отметим, что большинство указанных моделей относится к сегменту SUV и лишь один из десятки - седан (Toyota Camry). Впрочем, Kia Soul некоторые эксперты относят не к кроссоверам, а к высоким хэтчбекам, но это вопрос спорный.

Графика: Дмитрий Лавренёв