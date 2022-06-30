Какой антифриз в России самый популярный?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках работы над маркетинговым отчетом «АВТОСТАТ ОМНИБУС-2022. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев (четвертая волна)» решили узнать, какие марки антифризов в России наиболее популярны. С этой целью в апреле 2022 года был проведен опрос, в котором приняли участие более 3000 автовладельцев. В результате экспертам удалось определить самые популярные у россиян бренды антифризов.

Безусловным лидером этого рейтинга стал антифриз FELIX, продукты бренда в качестве используемых отметил почти каждый пятый из участников исследования (18,8%). При этом индекс повторной покупки антифриза бренда-лидера составил почти 86%. На просьбу указать причины своего выбора, более трети поклонников марки Felix (34%) ответили, что их устраивает качество. Почти 30% указали факт – «легко найти в продаже», 22% - имели успешный опыт использования. Среди других причин 20% респондентов дали ответ, что ориентировались просто по цвету, а 14% - указали на известность и доверие к производителю.

На втором и третьем местах нашего рейтинга расположились также российские бренды антифризов Sintec с результатом 11,3% и Лукойл -9,4%. Четвертое место в этом рейтинге занял бренд Mobil, который набрал 7,6% голосов. Замыкают наш ТОП-лидеров марки Castrol и Аляsка, показавшие одинаковый результат - 3%. Отметим также, что 22% участников исследования указали, что не помнят бренд антифриза, залитого в систему охлаждения двигателя автомобиля, а оставшиеся бренды, которые указали автолюбители, не смогли перешагнуть порог в 3%.

В нашем отчете можно ознакомиться с полной версией рейтинга популярности антифризов, с тем, чем россияне руководствуются при покупке автохимии и многим другим.