Как чувствует себя рынок автомобилей с пробегом в возрасте «до 7 лет»?

Судя по результатам пяти месяцев 2022 года, ситуация на рынке автомобилей с пробегом гораздо лучше, чем на рынке новых автомобилей. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выделить на вторичном рынке сегмент относительно «свежих» автомобилей - в возрасте «до 7 лет» - и посмотреть более детально его структуру. Собственно, это та категория подержанных машин, с которой охотнее всего работают официальные дилеры.

Отметим, что в январе-мае в выделенной нами подгруппе было куплено 312,5 тыс. автомобилей массового сегмента (что составляет долю 83,8%) и 60,4 тыс. экземпляров премиум-машин (доля 16,2 %). Как видим, премиальный сегмент в данной возрастной категории (до 7 лет) чувствует себя намного лучше, чем массовый: падение в нем составило всего 2,6%. При этом больше половины премиальных марок (9 из 15) по итогам пяти месяцев текущего года демонстрируют положительную динамику. И здесь особенно стоит отметить Tesla (рост в 5 раз!), Jeep (+75,6%), MINI (+34,9%), Volvo (+25,1%), Genesis (+17%), Porsche (+13,8%), динамика которых выразилась двузначными и даже трехзначными числами. Больше других «просели» Audi (-15,1%) и Infiniti (-15,8%).

В массовом сегменте, который в данной возрастной категории в целом упал на 18,7%, тоже есть марки, продемонстрировавшие рост, однако их меньше половины (9 из 25). При этом пять из них - представители китайских брендов (Chery, Geely, Haval, Cheryexeed*, Changan), три - японских (Honda, Suzuki, Subaru). Лидером по динамике можно назвать Cheryexeed, показавшей рост более чем в 17 раз. Больше других снизили свои результаты Lifan (-44,7%) и Ford (-41,2%).

*Cheryexeed – так называлась марка в первые годы после появления премиум-Chery в России, потом ее упразднили и появилось название Exeed.

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