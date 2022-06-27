Динамика цен на автомобили с пробегом

По исследованию аналитического агентства «АВТОСТАТ», средние цены на автомобили с пробегом к концу первого полугодия 2022 года достигли отметки 1,2 млн рублей, что на 61% больше, чем годом ранее. В то же время в сегменте «до 7 лет» - самом востребованном для участников профессионального рынка – средняя цена составила 2,2 млн рублей. Прирост к аналогичному показателю прошлого года - 51%.

Цены на автомобили с пробегом выросли во всех категориях, но меньше всего этот рост сказался на возрастном сегменте «7 лет и старше». Значение средней цены на автомобили этого возраста к концу июня 2022 года составило 744 тысячи рублей, что есть +45% к значению середины 2021 года.

«В январе-марте 2022 года произошел рекордный рост цен автомобили с пробегом – вслед за ростом цен на новые автомобили. Этому способствовали «скачки» валютных курсов, снижение импорта, нарушение поставок новых автомобилей, - отмечает Сергей Удалов, исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ». - В апреле - июне наметилось некоторое снижение цен из-за низкого спроса на автомобили. Но вряд ли снижение будет больше 10-15%. Дефицит новых машин сохраняется, спрос на автомобили с пробегом будет расти и поддерживать высокий уровень цен».

Более подробная информация об ожиданиях и планах людей, имеющих автомобиль, содержится в новом маркетинговом отчете «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Графика: Дмитрий Лавренёв