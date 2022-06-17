Насколько россияне готовы к покупке китайских автомобилей?

Доля китайских автомобилей на российском авторынке продолжает расти – на фоне геополитической ситуации, санкций и дефицита поставок машин из Европы, США, Японии и других недружественных России стран. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем» решили узнать, как в изменившейся реальности жители нашей страны относятся к покупке автомобиля из Поднебесной. С этой целью с 10 по 14 июня 2022 года был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие более 1600 респондентов. Всем им задавался вопрос: «Готовы ли вы купить китайский автомобиль?».

Полученные ответы можно условно разделить на три основные группы по принципу «да», «нет», не уверен». И в первую – самую многочисленную (40,7%) – можно отнести всех, кто, по тем или иным причинам, ответил: «Да». При более детальном рассмотрении этого суммарного результата мы видим, что сюда попали и те, у кого на машины других марок не хватает средств (5,4%), и те, кто готов купить китайский автомобиль как нечто новое для себя (14,4%), и кто просто готов подчиниться обстоятельствам (20,9%), признавая, что альтернативы к такой покупке на рынке остается не так уж много.

Чуть меньше (39,8%) опрошенных на наш вопрос ответили отрицательно. Интересно, что почти каждый пятый (20,4%) ответил твердо: «Нет, никогда». А еще почти столько же (19,4%) предпочли бы вместо нового китайского автомобиля приобрести подержанный «некитайский».

Оставшиеся 19,5% пока не до конца определились со своим мнением – для этого им надо еще подумать и все взвесить.

Комментирует редактор журнала «За рулем» Кирилл Милешкин:

- В каждом тесте китайских автомобилей мы используем уже набивший оскомину оборот, что они становятся с каждым годом, с каждой моделью все лучше и лучше. И это не лесть, не фигура речи: машины из Поднебесной действительно показывают колоссальный прогресс! Однако результаты опроса меня, если честно, удивили. Только каждый седьмой из опрошенных готов добровольно и с удовольствием купить китайский автомобиль. А каждый пятый до сих пор уверен, что он до этого никогда не докатится. Оставшиеся почти две трети автомобилистов готовы сделать это в той или иной степени вынужденно.

Мое мнение, что в обществе до сих пор очень сильны стереотипы. Для большинства автомобилистов «авторитетная», «нестыдная» марка – это до сих пор очень важно. А китайцы в этом отношении пока не заработали достаточный имидж.

О том, какие модели из КНР могут пополнить российский рынок, читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Графика: Дмитрий Лавренёв