«Used Cars Forum – 2022»: как изменился вторичный рынок за 15 лет?

В ходе подготовки к форуму «Used Cars Forum – 2022» эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили узнать, как изменился рынок автомобилей с пробегом за последние 15 лет. Прежде всего, нас интересовала сегментация вторичного рынка в 2007 и 2022 годах.

Как выяснилось, четыре крупнейших сегмента (B, SUV, C и D) за прошедшие 15 лет сумели сохранить свои позиции, но вот их доли заметно изменились. И хотя сегмент B снова лидирует, но за это время его доля уменьшилась с 49,1% до 36,4%. Иными словами, с половины до одной трети!

Доля кроссоверов и внедорожников (SUV), которые занимают второе место, наоборот, выросла – с 11,4% до 25,7%. Класс С (он на третьем месте) тоже подрос, причем на 5 процентных пунктов (с 11,2% до 16,2%), а вот автомобили категории D немного утратили долю рынка (с 10,6% до 8,8%).

Сегмент E за прошедшие 15 лет уступил конкурентам более 4 процентных пунктов, а вместе с ними и потерял прежнее пятое место в рейтинге, отдав его сегменту MPV (минивэны и компактвэны). Кстати, их доля за рассматриваемый нами отрезок времени чуть увеличилась (+0,3 п. п.), в то время как у А-класса она немного сократилась (-0,4 п. п.).

Какие еще изменения произошли на вторичном рынке нашей страны? Об этом и не только расскажут наши эксперты в ходе форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 июня в Москве. Получить более подробную информацию и зарегистрироваться для участия можно здесь.