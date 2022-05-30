Как подорожали в России самые популярные модели SUV?

За первые 5 месяцев 2022 года цены на новые автомобили многих марок в России выросли весьма ощутимо, однако нам захотелось посмотреть, насколько увеличилась минимальная рекомендованная розничная цена (РРЦ) у самых популярных на рынке SUV (сегмент кроссоверов и внедорожников). В этом разбирались эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», сравнив данные сайта «Цена Авто» на 1 января и 30 мая 2022 года.

Самый популярный на российском рынке кроссовер – Hyundai Creta – с начала года вырос в цене на 43%. И это еще не самый высокий результат в нашем рейтинге. Сегодня минимальная стоимость этого корейского SUV составляет 1 млн 859 тыс. рублей. Отметим, что в ТОП-10 SUV за пять месяцев буквально все перешагнули 1-миллионный рубеж (на 1 января за цену меньше 1 млн еще можно было приобрести отечественный внедорожник LADA Niva Travel), еще три (Nissan Qashqai, Mazda СХ-5 и Haval Jolion) перешли в категорию «более 2 млн рублей», а рекомендованная цена Mitsubishi Outlander превысила 3 млн рублей (за автомобили 2022 г.в.).

Все это – в рублевом выражении. Если же оценивать динамику роста цен, здесь безусловным лидером можно назвать Haval Jolion, который продемонстрировал увеличение цены с начала года на 56%. На 43% выросли цены у Hyundai Creta и у Mitsubishi Outlander, на 41% – у Renault Duster. Увеличение цены в диапазоне 35 – 40% показали Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Nissan X-Trail и Kia Seltos. Менее других товарищей по рейтингу подросла стоимость Toyota RAV4 и LADA Niva Travel (у них отмечен рост цен в диапазоне 20 – 25%).

Во сколько обходится содержание самых популярных моделей SUV (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».