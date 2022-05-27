В России осталось почти 200 тысяч автомобилей «Москвич»

На прошлой неделе представители Минпромторга РФ заявили о возрождении отечественного бренда «Москвич». Планируется, что уже в нынешнем году автомобили под этой маркой будут выпускаться на бывшем заводе «Рено Россия» в Москве.

Вероятно, это будут модели некоторых китайских автопроизводителей, но уже под шильдиком «Москвич». Пока ведутся соответствующие переговоры, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, а сколько автомобилей «Москвич», произведенных ранее, сохранилось в нашей стране.

Выяснилось, что на 1 января 2022 года в России было зарегистрировано 199,3 тысячи «москвичей». Это составляет всего лишь 0,4% от общего парка легковых машин.

Более половины от этого количества (52%) сосредоточено в двух федеральных округах – Центральном и Сибирском. Если же смотреть на парк в более глубокой региональной разбивке, то лидером по количеству стоящих на учете «москвичей» является Москва, где их насчитывается 15,6 тысячи единиц. В ТОП-10 регионов также вошли: Алтайский край (12,9 тыс. шт.), Иркутская область (9,1 тыс. шт.), Омская область (8,7 тыс. шт.), Московская область (8,3 тыс. шт.), Приморский край (8,2 тыс. шт.), Ростовская область (7,2 тыс. шт.), Краснодарский край (7,2 тыс. шт.), Красноярский край (5,9 тыс. шт.) и Забайкалье (5,7 тыс. шт.).

Что касается возрастных характеристик парка автомобилей «Москвич», то около половины (47%) таких машин было произведено еще в советский период, т.е. уже более 30 лет назад. А самые «свежие» экземпляры имеют 2001 год выпуска – на их долю приходится 0,6%. Напомним, что именно в том году была завершена сборка автомобилей «Москвич». Поэтому на «вторичке» их становится все меньше – с 2016 года продается менее 10 тысяч единиц в год. Будет ли пополняться этот парк за счет новых «москвичей»? Скоро станет известно.

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Графика: Дмитрий Лавренёв