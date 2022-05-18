В России насчитывается 16,5 тысячи электромобилей

На 1 января 2022 года на территории РФ было зарегистрировано 16,5 тысячи электромобилей, подсчитали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт».

Более 70% от общего количества таких транспортных средств, или 11 765 штук, принадлежат марке Nissan. На втором месте рейтинга, с большим отставанием от лидера, располагается Tesla (1 660 шт.), на которую приходится 10% от общего числа. Третье место занимает немецкий бренд Porsche (674 шт., 4% парка). В ТОП-5 вошли также марки Audi (522 шт.) и Mitsubishi (465 шт.). Эксперты отмечают, что на пятерку лидеров суммарно приходится 91% всего электромобильного парка в нашей стране.

Заметим, что у четырех из пяти марок-лидеров присутствие на российском рынке характеризуется наличием в модельном ряду всего одной модели на электротяге. Так, у Nissan - это Leaf, у Porsche - Taycan, у Audi - e-tron, у Mitsubishi - i-MiEV. Toлько у Tesla модельный ряд представлен несколькими моделями.

Что касается территориального распределения парка электрокаров, эксперты подсчитали, что 68% от их общего количества числится в трех округах - Центральном, Дальневосточном и Сибирском. Если же рассматривать данную статистику более детально, с разбивкой по регионам, заметим, что на начало 2022 года лидером по числу электромобилей в нашей стране является Москва, где на учете состоит 2 161 электрокар. На втором месте - Приморский край (1 652 шт.), далее следует Иркутская область (1 540 шт.). В ТОП-5 регионов также вошли Краснодарский (1 085 шт.) и Хабаровский (861 шт.) края.

Более подробная информация об автопарке нашей страны содержится в маркетинговом отчете «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».