На покупку новых автомобилей в 1 квартале 2022 года потрачено более 580 млрд рублей

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» подсчитали ёмкость российского рынка новых легковых автомобилей в 1 квартале 2022 года. Этот показатель составил 580,9 млрд рублей – на 14,4% меньше, чем в январе – марте прошлого года (678,8 млрд руб.). По сути, это те деньги, которые жители нашей страны потратили на покупку новых машин.

Больше всего денежных средств у них ушло на то, чтобы стать обладателями новых легковых автомобилей марки Toyota – 61,6 млрд рублей. На втором месте находится продукция Kia (58,2 млрд руб.). Немногим меньший результат у BMW (56,4 млрд руб.), который занимает третью строчку.

Далее в рейтинге располагаются сразу три бренда с практически равными показателями: Mercedes-Benz (48,9 млрд руб.), LADA (48,5 млрд руб.), Hyundai (48,4 млрд руб.). При этом у российском марки самая низкая средневзвешенная цена в ТОП-10 – чуть менее 1 млн рублей. А самая высокая она у немецкого премиум-бренда Mercedes-Benz – более 7 млн рублей.

В ТОП-10 марок по ёмкости рынка новых легковых автомобилей по итогам 1 квартала нынешнего года также попали: Renault (30,7 млрд руб.), Nissan (27,2 млрд руб.), Volkswagen (25,5 млрд руб.) и Skoda (21,7 млрд руб.).

Эксперты отмечают, что в сравнении с прошлогодними результатами почти у всех марок (9 из 10) наблюдается падение ёмкости рынка. Хуже других обстоит ситуация у Skoda (-42%) и Volkswagen (-32%). Показатели остальных брендов снизились не более чем на 24%, а Nissan даже продемонстрировал небольшой прирост (+4,1%).

Во сколько обходится содержание автомобилей этих (и других) марок – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Графика: Дмитрий Лавренёв