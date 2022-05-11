При какой цене моторного масла россияне перестанут его покупать?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» и сайта Drom.ru решили выяснить, готовы ли россияне и дальше покупать моторное масло, если оно продолжит расти в цене. С этой целью в конце марта – начале апреля 2022 года был проведен соответствующий онлайн-опрос, в котором приняло участие более 4600 автовладельцев.

Как выяснилось в ходе опроса, если рост цен на моторное масло для автомобилей прекратится, то число его потенциальных потребителей останется прежним. Но вот дальше, по мере роста цен, их может стать гораздо меньше.

Так, если масло для двигателей подорожает на 10%, то желающих купить его станет уже 95%. При повышении цен на 20% число покупателей масла снизится примерно на пятую часть (составит 82%), а если рост цен достигнет 40%, то их будет уже 61%. Всего половина потребителей (49%) останется в числе желающих купить моторное масло, если его стоимость вырастет на 80%. При росте же цен на моторное масло более чем втрое, его будет готов купить только каждый третий автовладелец (35%).

Также в рамках опроса стало понятно, при какой средней цене россияне откажутся от покупки моторного масла (за канистру объемом 4 литра). Это – 5 336 рублей. При этом средняя цена покупки составляет 3 141 рубль.

Более подробная информация об ожиданиях и планах людей, имеющих автомобиль, содержится в новом маркетинговом отчете «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».