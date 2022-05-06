Если автомобили продолжат дорожать, будут ли россияне их покупать?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» и сайта Drom.ru решили выяснить, готовы ли россияне и дальше покупать автомобили, если они продолжат расти в цене. С этой целью в конце марта – начале апреля был проведен соответствующий онлайн-опрос, в котором приняло участие более 4600 автовладельцев.

Как выяснилось в ходе опроса, если рост цен на автомобили (как новые, так и подержанные) прекратится, то все респонденты готовы будут их купить. А вот дальше, по мере удорожания, таковых останется все меньше. Так, если машины подорожают на 5%, то желающих их приобрести будет 89%, на 10% – три четверти, на 20% – немногим более половины (53%).

Если же автомобили вырастут в цене на 30%, то только каждый третий (32%) готов будет к покупке. В случае 40%-ного роста это уже будет примерно каждый четвертый опрошенный (28%). Когда машины подорожают в 1,5 раза, то желание приобрести их останется только у каждого седьмого (14%). Практически на том же уровне (13%) сохранится доля тех, кто готов купить автомобили, даже если они прибавят в цене 80% и более.

Также в рамках опроса стало понятно, при какой средней цене россияне откажутся от покупки машины (как новой, так и б/у). Это – 2 млн 034 тыс. рублей. При этом средняя цена покупки автомобиля оказывается на полмиллиона меньше – 1 млн 534 тыс. рублей.

Более подробная информация об ожиданиях и планах людей, имеющих автомобиль, содержится в новом маркетинговом отчете «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».