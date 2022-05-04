Готовы ли россияне к покупке автомобиля в 2022 году?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и сайта Drom.ru решили выяснить, готовы ли россияне в современных экономических и геополитических условиях к покупке автомобиля – еще одного или взамен имеющегося. С этой целью в апреле был проведен соответствующий онлайн-опрос.

Его результаты показали, что почти половина (49,7%) респондентов не планирует покупку машины в этом году. При этом 8,5% опрошенных не станут этого делать, потому что уже в 2021 году купили автомобиль.

Среди остальных (50,3%) участников опроса 30,2% хотели бы приобрести или сменить автомобиль, но не имеют для этого финансовой возможности. Более 11% россиян планируют это сделать – кто-то еще не активно, а некоторые уже рассматривают варианты. А вот 8,5% подумывают отказаться от машины, т.к. стало дорого ее содержать.

Кроме этого, в рамках опроса удалось выяснить, какой автомобиль будут покупать те, кто намерен это сделать. Как оказалось, примерно три четверти респондентов (73,4%) нацелены на б/у машину, а почти каждый восьмой (11,9%) – на новую. Около 15% опрошенных рассматривают оба варианта.

Более подробная информация об ожиданиях и планах людей, имеющих автомобиль, содержится в новом маркетинговом отчете «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев», подготовленном в агентстве «АВТОСТАТ».