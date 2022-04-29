Популярные «китайцы» в России: на сколько они стали дороже в 2022 году?

За первые четыре месяца нынешнего года цены на новые автомобили в России выросли весьма ощутимо, однако нам захотелось посмотреть, какова ситуация с китайскими моделями, которые в будущем могут остаться одними из основных на нашем рынке среди иномарок. В этом разбирались эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», используя данные сайта «Цена Авто» на 1 января и 29 апреля 2022 года.

Выяснилось, что самый популярный в РФ китайский автомобиль – Haval Jolion – с начала года подорожал больше других: он вырос в цене на 71%. Разница с январским ценником составила 1 млн рублей. Значительный рост стоимости в десятке самых популярных у россиян «китайцев» показал и его «товарищ» по бренду – Haval H9: его минимальная цена увеличилась на 64%. В январе этот большой внедорожник можно было приобрести менее чем за 3 млн рублей, а в конце апреля он продавался почти за 5 млн рублей.

Отметим, что половина моделей из представленной десятки за указанный период подорожали более чем на 50%. Помимо, Jolion и H9, в этот перечень вошли также Chery Tiggo 8 PRO (+61%), Haval F7 (+53%) и Haval F7x (+51%). И это только рекомендованные производителем цены, которые в дилерских центрах могут иметь другие значения. Минимальный рост РРЦ отмечен у FAW Besturn X40 (+18% или на 250 тыс. рублей). Он же остается самым доступным из нашей десятки.

Также стоит отметить, что в данный перечень не попали модели Geely, которые тоже являются одними из самых популярных среди «китайцев». К сожалению, на официальном сайте дистрибьютора этой марки информация о ценах отсутствует, поэтому сложно оценить, на сколько они подорожали.

Самая актуальная информация о продажах автомобилей из КНР, а также их дальнейших планах, содержится в специальной бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Графика: Дмитрий Лавренёв