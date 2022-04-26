Динамика продаж автомобилей по сегментам в 1 квартале 2022 года

За первые три месяца нынешнего года продажи новых легковых автомобилей в России составили 255,4 тыс. единиц, что на 29,7% меньше по сравнению с результатом годичной давности. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что отрицательная динамика зафиксирована во всех сегментах рынка. При этом меньше других снизилась реализация пикапов (-4,7%).

Больше всего по итогам 1 квартала было продано кроссоверов и внедорожников – 138,1 тыс. штук. Таким образом, на долю сегмента SUV пришлось 54,1% от общего объема российского рынка. Лидерство здесь удерживает Hyundai Creta (10,1 тыс. шт.). В ТОП-3 также попали LADA Niva (9,3 тыс. шт.) и Renault Duster (8,5 тыс. шт.).

Реализация машин второго по величине сегмента – В – в 1 квартале составила 86 тыс. штук. То есть, это каждый третий проданный новый легковой автомобиль. Первое место среди них занимает Kia Rio, объем реализации которого оказался равен 17 тыс. штук. Вторую позицию занимает LADA Vesta (16,3 тыс. шт.), третью – LADA Granta (15,2 тыс. шт.).

Доля каждого из оставшихся сегментов не достигла и 4%. Более подробно их результаты, а также показатели продаж наиболее популярных моделей, представлены на картинке.

Эти и другие автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.

Графика: Дмитрий Лавренёв