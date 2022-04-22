Как отреагируют автовладельцы, если стоимость бензина составит 100 рублей за литр?

10% российских автовладельцев не снизят интенсивность эксплуатации автомобиля при стоимости бензина 100 рублей за литр. Такие данные получили специалисты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-опроса при подготовке нового маркетингового отчета «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев».

Данные опрос был проведен в марте нынешнего года. В нем приняло участие более 5 тысяч автовладельцев – пользователей сайта Авто Mail.ru. Респондентам был задан вопрос: «Если цена за литр бензина вырастет до 100 рублей, вы будете ездить по-прежнему?». При этом можно было указать несколько вариантов ответа.

Как показывают результаты опроса, подавляющее большинство автовладельцев (83%) сократят число и дальность поездок на автомобиле. Свыше 50% сделают это в отношении личных дел, а 30% – по работе. Также интересно и то, что каждый четвертый опрошенный при такой стоимости бензина готов воспользоваться альтернативным видом транспорта (общественным, такси или каршерингом), а каждый пятый – пересядет на велосипед или будет ходить пешком.

Остальные варианты ответа не набрали и 15% – с ними вы можете ознакомиться на картинке. Здесь особо обращает на себя внимание тот факт, что только каждый десятый автовладелец даже при цене бензина в 100 рублей за 1 литр будет ездить, как и раньше. Причем среди обладателей премиальных автомобилей этот показатель почти вдвое выше – 19,1%. Кстати, во всех остальных случаях владельцы таких машин будут менее охотно реагировать на удорожание бензина. А вот среди тех, кто ездит на автомобилях массового сегмента, как правило, выше доля респондентов, готовых экономить. Причина – разные финансовые возможности.

Как сегодня автовладельцы оценивают свое финансовое положение? Каков уровень их кредитной загрузки? Какие у них планы по обслуживанию и эксплуатации автомобиля, либо же по его продаже/покупке в 2022 году? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в нашем новом отчете «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев».