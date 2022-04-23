Автовладельцы рассказали о своей готовности покупать б/у шины

В марте прошла информация о приостановке производства на трех шинных предприятиях в России (СП с зарубежными производителями). И хотя остальные «шинники» продолжали работать как раньше, а специалисты подсчитали, что запаса уже выпущенных шин хватит почти на два года, цены на них пошли в рост.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем» решили выяснить, готовы ли россияне в современных экономических условиях изменить своим привычкам и покупать для личного автомобиля не новые шины, а уже бывшие в употреблении. С этой целью в апреле 2022 года был проведен соответствующий онлайн-опрос.

Его результаты показали, что 6ольшая часть российских автовладельцев (почти 62%) не готова экономить и рассматривают к покупке только новые шины. Тем не менее, почти каждый третий готов снизить собственные требования: из них 16,5% - могут согласиться на б/у шины по финансовым соображениям, а 14,7% - с оговоркой «если они в нормальном состоянии». Более 5% опрошенных не видят проблемы в том, чтобы приобретать подержанные шины, а около 2% - всегда покупают только их.

Комментирует Никита Гудков, зам. главного редактора журнала «За рулем»:

- Радует, что три четверти опрошенных достаточно четко понимают, что новые шины всяко лучше б/ушных. Очевидно, что уменьшенную износом высоту рисунка протектора или «подсохшую» из-за времени резиновую смесь ничем компенсировать невозможно. Подержанные шины априори будут менее безопасными, чем новые – и служить будут меньше. Редкие исключения (если сравнить UHP-покрышки, изношенные совсем чуть-чуть, против китайского ноунейма) только подтверждают правило.

Однако в среднесрочной перспективе результаты подобного опроса могут сильно «уплыть» в сторону б/у – если новые шины продолжат дорожать, а то и вовсе будут пропадать из продажи, начиная с редких размеров. И там уже невольно задумаешься – чем заставлять людей ездить «на корде», может, снять все препоны на пути централизованного ввоза подержанных шин? Сейчас это крайне сложный процесс из-за опасений, что Россию превратят в свалку сложно перерабатываемых отходов. Но ведь ездить на чем-то нужно будет…

О том, какие летние шины лучше всего подойдут для кроссоверов, читайте в специальном материале «За рулем».