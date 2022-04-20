Стало известно об ожиданиях и настроениях российских автовладельцев

Текущая ситуация в экономике не оказала никакого влияния на 60% российских автовладельцев. Ну, разве что 22% (почти каждый пятый) – купили расходники для ТО заранее. Такие данные получили специалисты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки нового маркетингового отчета «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев». Эти результаты базируются на итогах онлайн-опроса, проведенного в марте. В нем приняло участие более 5 тысяч автовладельцев – пользователей сайта Авто Mail.ru.

Более детальное исследование полученных результатов опроса показало, что настроения респондентов не такие уж радужные и они могут измениться – в ответ на меняющиеся условия. Так, 75% участников исследования полагают, что в дальнейшем финансовое положение их семей может ухудшиться, 38% – ожидают увеличения расходов на свой автомобиль. Многие готовы отказаться от эксплуатации автомобиля, если расходы на содержание вырастут на 176% (среднее значение по выборке), а стоимость бензина достигнет 71 рубля за литр.

Какие еще опасения испытывают сегодня россияне, владеющие автомобилем? Как они реагируют на рост цен запчастей и услуг автосервиса? Какие у них планы по покупке/продаже/замене автомобиля в 2022 году? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете здесь.