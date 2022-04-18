Автовладельцы рассказали, как вырастут расходы на содержание автомобиля

Автовладельцы считают, что расходы на содержание автомобилей в нынешнем году могут вырасти в среднем на 38%. К такому выводу пришли специалисты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки нового маркетингового отчета «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев».

Полученные результаты базируются на итогах онлайн-опроса, проведенного в марте. В данном опросе приняло участие более 5 тысяч автовладельцев – пользователей сайта Авто Mail.ru. Им был задан вопрос: «Насколько, по вашим ощущениям, в 2022 году вырастут ваши расходы на содержание автомобиля?». При этом под расходами подразумевались: страхование, налоги, затраты на топливо и техобслуживание машины.

Более детальная обработка итогов опроса позволяет судить о том, что в целом по выборке почти 23% автовладельцев ожидает увеличения расходов на 20 – 30%. А каждый пятый (20,5%) респондент считает, что затраты на содержание автомобиля вырастут более чем в 1,5 раза.

Кстати, практически такое же соотношение наблюдается и среди владельцев машин массового сегмента. В премиум-сегменте – иная картина: здесь большинство (27,2%) уверено, что расходы увеличатся более чем на половину, а каждый пятый (20,2%) предполагает, что на 20 – 30%.

А вот в чем сходятся настроения собственников как массовых, так и премиальных автомобилей, то это в количестве оптимистов, которые думают, что расходы не вырастут (останутся на уровне 2021 года). Во всех случаях таковых набралось по минимуму – от 2,5% до 3,1%.

Как сегодня автовладельцы оценивают свое финансовое положение? Каков уровень их кредитной загрузки? Какие у них планы по обслуживанию и эксплуатации автомобиля, либо же по его продаже/покупке в 2022 году? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете здесь.

Графика: Дмитрий Лавренёв