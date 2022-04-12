Какие модели автовладельцы считают наиболее шумными?

Одна отечественная модель и четыре корейских признаны автовладельцами наиболее шумными. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с результатами онлайн-опроса**, который проводили специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» при подготовке маркетингового отчета «Портрет российского автовладельца».

В ходе этого опроса автовладельцы оценивали удовлетворенность шумоизоляцией своих машин по 100-балльной шкале. В итоге был составлен так называемый антирейтинг, т.е. список из пяти моделей, которые набрали меньше всего баллов. При этом среднее значение по всей выборке моделей составило 53,67 балла.

Лидером антирейтинга стал седан Hyundai Solaris, который по уровню удовлетворенности шумоизоляцией набрал всего лишь 16,96 балла. Второе место занял его «собрат» – Kia Rio (21,14 балла). На третьей позиции расположилась еще одна модель этой марки – седан Kia Cerato (33,70 балла). Четвертая строчка принадлежит универсалу LADA Largus, результат которого составил 34,31 балла. Замкнул ТОП-5 кроссовер Hyundai Creta (35 баллов). Как видно, в список автомобилей, которые владельцы посчитали наиболее шумными, попали одна российская модель и сразу четыре корейские.

Наш отчет «Портрет российского автовладельца» содержит и другую полезную информацию, а именно: причины выбора человеком автомобиля той или иной марки/модели; психологический тип владельца; профессия, уровень дохода людей, предпочитающих автомобили определенного бренда; рассматриваемые альтернативы и многое другое.

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Графика: Дмитрий Лавренёв