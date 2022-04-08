Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ в 1 квартале 2022 года

По итогам января – марта нынешнего года в России было реализовано 277 332 новых легковых автомобиля и LCV (по данным АЕБ). Это на 28,4% меньше, чем за тот же период 2021 года. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть итоги 1 квартала более детально.

Лидерство на российском авторынке по-прежнему удерживает отечественная марка LADA – ее продажи за указанный период составили 52 712 единиц, продемонстрировав падение на 37,2%. В результате доля LADA оказалась равной 19%. Далее в рейтинге следуют корейские бренды Kia (33 658 шт.) и Hyundai (30 026 шт.), которые тоже показали падение (на 34,8% и 25,2% соответственно). Впрочем, в ТОП-10 марок все имеют отрицательную динамику. Cильнее других в объемах реализации потеряла Skoda (-47%), а меньше всего – ГАЗ (-5,4%).

В модельной структуре российского рынка по итогам 1 квартала лидирует корейская Kia Rio. Автомобили этого семейства были проданы в количестве 17 017 единиц – на 30,9% меньше, чем год назад. На второй позиции находится отечественная LADA Vesta с результатом 16 281 экземпляр (-31,8%). На третьем месте расположилась LADA Granta (15 179 шт.; -49,7%), демонстрирующая наибольшее падение в ТОП-20. При этом в представленном рейтинге есть и те модели, которые показывают рост продаж, а сильнее всего он у кроссовера Renault Duster (+15,8%).

Во сколько обходится содержание этих (и других) автомобилей – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».