Динамика продаж новых автомобилей в 1 квартале 2022 года

Падение продаж новых автомобилей в России по итогам 1 квартала нынешнего года (-62,9%, согласно данным АЕБ), коснулось обоих сегментов рынка – и массового, и премиального.

Так, в массовом сегменте реализация машин упала на 28,6% до 237 447 единиц. Тем не менее, у восьми брендов, входящих в ТОП-25 по объему продаж, отмечена положительная динамика. Наибольший рост по итогам трех месяцев показал китайский EXEED (почти в 4,5 раза), которому немного уступает американский Chevrolet (рост в 3,1 раза). В обоих случаях это связано с низкой базой прошлого периода.

Кроме EXEED, в «положительной» зоне оказались еще четыре бренда из КНР: Geely (+58,8%), GAC (+34,5%), Haval (+26,7%) и Changan (+11,7%). А компанию им составили также немецкий Opel (+30,6%) и японский Mitsubishi (+12%).

Соответственно оставшиеся 17 массовых марок оказались «в минусе». Самое сильное падение среди них имеет чешская Skoda (-47%), от которой немного «отстают» японские Suzuki (-46%) и Subaru (-44,6%), а также немецкий Volkswagen (-43,7%). У других брендов падение составило от 37,2% (LADA) до 1,3% (Chery).

Премиальный сегмент упал на 36% до 25 169 штук. Здесь подавляющее большинство брендов (10 из 13) тоже потеряло в продажах. Хуже всего пришлось Cadillac и Lexus, объем реализации которых в 1 квартале 2022 года снизился на 73,4% и 67,4% соответственно. Еще у восьми марок отмечен двузначный показатель падения – от 42,7% (Audi) до 11,4% (Jeep).

Положительная динамика рынка зафиксирована лишь у трех премиальных брендов. Это Genesis (+4,7%), Jaguar (+10,5%) и Infiniti (+13,7%).

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Графика: Дмитрий Лавренёв