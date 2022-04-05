Внедорожник LADA Niva отмечает 45-летний юбилей

Сегодня «ягодный» юбилей отмечает внедорожник LADA Niva. Ведь именно 45 лет назад, 5 апреля 1977 года, начался серийный выпуск ВАЗ-2121 «Нива» – первого полностью оригинального автомобиля, разработанного на Волжском автозаводе. Этот внедорожник производится уже 45 лет и во многих странах считается символом марки LADA. За это время было выпущено почти 2,5 млн таких автомобилей.

Главный конструктор Владимир Соловьев, ведущий конструктор Петр Прусов, дизайнер Валерий Семушкин, ведущий испытатель Вадим Котляров и другие специалисты ВАЗа создали уникальную модель, открывшую новую эру в истории полноприводных машин.

Разработанная для России «Нива» на долгие годы стала основой вазовского экспорта. Были времена, когда до 70% «нив» поставлялось за рубеж. С 1978 года в общей сложности на экспорт было отправлено 700 тысяч таких автомобилей. При этом охват экспорта составил более 100 стран.

В 2002 году на СП «Джи Эм-АВТОВАЗ» начат выпуск автомобилей Chevrolet Niva, созданных на платформе «Нива». А в 2005 году «Нива» сменила название на LADA 4x4… Но все же спустя 15 лет модель с именем Niva вернулась в линейку LADA. Теперь на АВТОВАЗе производят два внедорожника Niva – Travel (на базе ушедшей Chevrolet Niva) и классический вариант, получивший приставку Legend (подчеркивает легендарность модели).

Сегодня внедорожник LADA Niva входит в ТОП-3 российского рынка SUV и в ТОП-10 самых продаваемых моделей в России. А на вторичном рынке кроссоверов и внедорожников он уже долгое время является безоговорочным лидером.

По состоянию на 1 января 2022 года в нашей стране было зарегистрировано примерно 1,2 млн всех экземпляров внедорожника «Нива». При этом 82% от указанного числа, или почти 1 млн единиц, представлено 3-дверной, классической, версией. Также стоит отметить, что по общему числу машин LADA Niva попадает в тройку самых распространенных автомобилей в России.

Больше всего таких внедорожников насчитывается в Краснодарском крае – 51,4 тыс. штук. Второе место среди регионов по объему парка LADA Niva занимает Башкортостан (42,7 тыс. шт.), третье – Подмосковье (39,5 тыс. шт.). Кроме них, в пятерку лидеров попадают еще Ростовская область и Красноярский край, в которых числится соответственно 37,5 тыс. и 32,3 тыс. таких машин.

Во сколько обходится содержание внедорожника LADA Niva (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».