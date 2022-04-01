Какие автомобили лидируют на рынках федеральных округов?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование* рынка новых легковых автомобилей в России по итогам первых двух месяцев 2022 года и определили тройку лидеров в каждом из федеральных округов, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Согласно результатам исследования, во всех восьми округах РФ бестселлерами рынка являются всего лишь четыре модели: LADA Vesta, Kia Rio, Hyundai Creta и Toyota RAV4. А в некоторых из них LADA Granta, Hyundai Solaris, Renault Duster, УАЗ «Патриот» и LADA Niva попадают в ТОП-3.

Самый популярный автомобиль России – LADA Vesta – добился первенства сразу в четырех федеральных округах: Приволжском, Уральском, Южном и Северо-Кавказском. Причем в СКФО доля модели в общем объеме близка к 15%, а в ПФО она чуть превышает 10%.

Kia Rio вышла на первое место в двух округах – Центральном и Северо-Западном, а ее доля составила 7,1% и 5,5% соответственно. При этом корейская модель лидирует еще на рынках Москвы и Санкт-Петербурга, а в целом по стране занимает второе место. Также она входит в ТОП-3 сразу пяти округов. Кроссовер Hyundai Creta первенствует в Сибири (с долей 6,1%), а Toyota RAV4 – на Дальнем Востоке (10,4%).

Отметим также, что LADA Granta, занимающая третье место в общероссийском модельном рейтинге, не добилась первенства ни в одном из федеральных округов, однако сумела войти в ТОП-3 сразу четырех из них. Причем, на Северном Кавказе ее доля в общих продажах составила 11,6%, а в Поволжье – 9,3%.

Эти и другие модели можно найти в салонах проверенных дилеров.

* На основе данных АО «Электронный паспорт»