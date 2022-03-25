Сколько дилеров китайских марок в России?

На территории РФ работают 723 дилера* китайских автопроизводителей, что составляет 22,5% от общего количества. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки нового отчета «Китайские автомобили в России. Дилерская сеть, продажи, развитие», который выйдет в конце марта нынешнего года.

В разных федеральных округах присутствие «китайцев» ощущается по-разному. Так, более четверти их дилеров (26,8%) приходится на Центральный ФО. Количественно это составляет 194 дилерских центра (подразумеваются дилерские контракты или «номера»). Немногим меньше насчитывается их в Приволжском ФО (23,4% или 169 дилеров).

Еще в четырех округах (Северо-Западном, Южном, Уральском и Сибирском) число дилеров автопроизводителей из КНР находится в диапазоне от 80 до 90 (доля 11 – 12%). Меньше всего их имеется на Северном Кавказе (10 или 1,4% от общего количества) и Дальнем Востоке (9 или 1,2%).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» считают, что в свете текущих геополитических событий доля китайских брендов на российском рынке, которая последние годы росла, может вырасти еще больше. Также нельзя исключать и увеличения количества их дилеров. Главная причина этого – возможный уход сразу нескольких американских, европейских и японских брендов с авторынка РФ в свете принятых санкций. Как раз именно «китайцы» могут извлечь из этого процесса наибольшую выгоду. Это касается не только укрепления позиций на нашем рынке действующих игроков из КНР, но и возможного появления новых брендов из Поднебесной.

Более подробная информация о продажах китайских автомобилей, их дилерах и перспективах на российском рынке будет представлена в нашем новом отчете. По вопросам его приобретения и уточнения данных обращайтесь по адресу: sale@autostat.ru.

* По продаже и обслуживанию легковых автомобилей (без учета отдельных сервисных центров); период – январь 2022 года.