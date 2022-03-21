Повторит ли российский авторынок иранский сценарий?

В связи с объявленными в отношении России санкциями некоторые эксперты предрекают российскому авторынку (и автопрому) «иранский» путь развития. Они заметили, что в 2011 году объем иранского авторынка (1,59 млн шт.) накануне введения очередных международных санкций был вполне сопоставим с российским показателем 2021 года – 1,54 млн единиц. Весьма похожим в экономиках наших стран является зависимость от рынка нефти, а также стремление иметь собственный автопром.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили с помощью цифр получить более глубокое представление об этом предполагаемом «иранском сценарии». Напомним, что Иран уже более 40 лет находится под влиянием всевозможных ограничений со стороны США, Великобритании и целого ряда других государств. Мы взяли для анализа ситуации промежуток 2005 – 2021 гг.

На графике отчетливо видено, как авторынок Ирана динамично развивался с 2005 до 2011 года. Отметим, что в первом десятилетии XXI века исламская республика была самым крупным игроком на ближневосточном авторынке, а в мировом рейтинге занимала 12-ю строчку. Все изменилось после очередного этапа введения санкций ЕС и США в 2012 году: объемы продаж автомобилей сразу резко упали, и в 2013 году (следующий год после введения санкций) авторынок в стране уменьшился более чем наполовину по отношению к 2011 году. Тем не менее, коснувшись «дна» в 0,71 млн экземпляров, продажи машин адаптировались к ограничениям и постепенно начали оживать, быстро перешагнув за 1 млн экземпляров.

В 2016 году история взаимоотношений Ирана с США и ЕЭС отмечена частичным снятием санкций, которое, как видим, нашло отражение и в авторынке: объемы продаж автомобилей в 2017 году выросли до 1,5 млн шт. Однако в 2018 году администрация Трампа выступила инициатором восстановления санкций, и первый же блок ограничительных мер коснулся автомобильного сектора. Как видим, объемы авторынка в исламской республике снова резко упали. В последние три года (2019 – 2021 гг.) продажи автомобилей в Иране находятся на небольшом подъеме, хотя до уровня 2011 и 2017 гг. еще очень далеко.

Также отметим, что самой популярной маркой в стране является французская Peugeot, на долю которой в минувшем году пришлось 43% иранского рынка. А вот самым продаваемым автомобилем уже долгое время является седан местного бренда – модель Iran Khodro Samand.

О том, как будет дальше развиваться авторынок РФ, можно узнать в обзоре «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год (ежемесячный мониторинг)», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».