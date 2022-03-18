На сколько подорожали популярные в РФ автомобили с начала 2022 года?

За первые 2,5 месяца нынешнего года цены на новые автомобили многих марок в России выросли весьма ощутимо, однако нам захотелось посмотреть, насколько выросла минимальная рекомендованная розничная цена (РРЦ) у самых популярных на рынке моделей. В этом разбирались эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», используя данные сайта «Цена Авто» на 1 января и на 18 марта 2022 года.

Самый популярный на рынке автомобиль – отечественная LADA Vesta – с начала года вырос в цене на 30%. И это еще не самый высокий результат в нашем рейтинге. Сегодня минимальная стоимость этой модели превысила миллионную отметку и составляет 1 млн 121,9 тыс. рублей. Вместе с «Вестой» данный рубеж перешагнули еще две модели – корейский седан Hyundai Solaris (на 18 марта его минимальная цена составляет 1 млн 245 тыс. рублей) и отечественный универсал LADA Largus (1 млн 235,9 тыс. рублей). Кстати, Largus в нашем ТОП-10 за указанный период имеет наибольшее удорожание – почти в 1,5 раза! А разница с январской ценой превышает 400 тысяч рублей.

Стоимость японских моделей Toyota RAV4 и Toyota Camry увеличилась за указанный период на 23,1% и на 21,4% соответственно. В рублевом выражении этот рост составил 440 тысяч и 502 тысячи рублей. И это только рекомендованные производителем цены, которые в дилерских центрах могут иметь другие значения.

Минимальный рост РРЦ эксперты отметили у LADA Niva Legend (+18%) или на 125 тысяч рублей. А самой доступной среди популярных десяти моделей пока остается LADA Granta – с минимальной стоимостью в 727,9 тыс. рублей.

К сожалению, эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на новые автомобили, который продолжится до тех пор, пока не нормализуется ситуация с курсом рубля, логистикой, возобновлением поставок автомобилей и их производства на остановившихся предприятиях.

Эти (и другие) автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.