ТОП-5 самых «мужских» китайских автомобилей в России

Если ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» знакомили вас с рейтингом самых «женских» автомобилей из Китая в нашей стране, то теперь вашему вниманию предлагается аналогичная подборка по «мужским» моделям. Ведь именно китайские марки скоро могут стать одними из основных участников российского авторынка.

Напомним, что в качестве критерия этого рейтинга была взята доля мужчин-владельцев по каждой модели, которую удалось установить в результате опросов агентства в 2018 – 2020 гг. Чем этот показатель выше, тем наиболее «мужским» можно считать автомобиль.

Лидером нашего рейтинга оказался внедорожник Haval H9 – доля мужчин-владельцев у этой модели в нашей стране составила 82,6%. На втором месте располагается кроссовер Changan CS75 с результатом 78,2%, на третьем – Geely Atlas (75,9%).

Замыкают нашу пятерку Chery Tiggo 8 (74,7%) и Haval F7 (73,6%), у которых доля мужчин-владельцев тоже достаточно высока. Соответственно на женщин-владелиц этих автомобилей приходится не более четверти от общего количества собственников.

Оценить пол и возраст владельцев как новых, так и подержанных автомобилей более 240 моделей можно при помощи нашего отчета «Поло-возрастной состав автовладельцев».

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