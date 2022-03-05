ТОП-5 самых «женских» китайских автомобилей в России

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в преддверии Международного женского дня составили рейтинг самых «женских» автомобилей из Китая в нашей стране. По прогнозам экспертов, именно китайские марки скоро могут стать одними из основных участников российского авторынка. Поэтому мы решили посмотреть, какие модели из КНР уже пользуются особым успехом у наших дам.

В качестве критерия рейтинга была взята доля женщин-владелиц по каждой модели, которую удалось установить в результате опросов агентства в 2018 – 2020 гг. Чем этот показатель выше, тем наиболее «женским» можно считать автомобиль.

Лидером нашего рейтинга оказался кроссовер Geely Coolray – доля женщин-владельцев у этой модели в нашей стране практически достигает 40%. На втором месте располагается FAW Besturn X40 с результатом 34,9%, на третьем – Haval F7x (34,7%). Замыкают пятерку самых популярных у россиянок китайских автомобилей Chery Tiggo 4 и Changan CS35PLUS, у которых доля женщин-владелиц тоже достаточно высока – 33,6% и 33,3%.

Оценить пол и возраст владельцев как новых, так и подержанных автомобилей более 240 моделей можно при помощи нашего отчета «Поло-возрастной состав автовладельцев».

Коллектив агентства «АВТОСТАТ», особенно его мужская часть, поздравляет всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем 8 Марта! Желаем вам мира, добра и любви!

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