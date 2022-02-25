Сколько автомобилей продается на 1000 жителей в России?

На каждую тысячу россиян в среднем приходится 51 проданный автомобиль. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», обработав соответствующую информацию* по рынку легковых автомобилей за 2021 год. Из данного количества 10 машин были куплены новыми, 41 – подержанными.

Что касается ситуации в федеральных округах, то в большинстве из них (5 из 8) этот показатель выше общероссийского. Так, на Дальнем Востоке и Урале он равен 53, то в Сибири – 54, а в Центре и на Юге – 55. В свою очередь на Северном Кавказе (46), Северо-Западе (46) и Поволжье (49) он не дотягивает и до 50.

Если же рассматривать Москву и Санкт-Петербург, то их показатели заметно отличаются – соответственно 44 и 61 проданный автомобиль на 1000 человек. Но при этом в обоих мегаполисах зафиксировано наименьшее соотношение между продажами новых и подержанных машин (примерно 1:2).

А вот в федеральных округах оно заметно больше. Если в ЦФО и ПФО оно составляет 1:3,5, то в СЗФО и УФО – 1:4, а в ЮФО – 1:4,5. В СКФО и СФО оно еще выше – 1:8. А максимальное – в ДФО (1:17).

Об итогах и прогнозах российского авторынка подробно говорили наши эксперты на форуме автобизнеса «ForAuto – 2022», полная видеозапись которого доступна на канале Автостат ТВ.

* На основе данных АО «Электронный паспорт»