ТОП-10 вещей, которые возят в багажнике автовладельцы-мужчины

В День защитника Отечества специалисты агентства «АВТОСТАТ» решили узнать, какие вещи считают необходимым возить с собой в багажнике автовладельцы-мужчины. Так, в результате онлайн-опроса**, проведенного в ходе подготовки маркетингового отчета «Предпочтения в выборе и эксплуатации автомобиля: гендерные различия», был составлен рейтинг 10 таких наименований.

Как показали итоги опроса, у защитников Отечества самыми популярными из них являются знак аварийной остановки и домкрат - их назвали 85,6% и 85,4% респондентов соответственно (можно было указать несколько вариантов ответа). На третье место вышел балонный ключ (80,9%).

В ТОП-5 необходимых предметов мужчины также включили аптечку (77,3%) и огнетушитель (76,3%). Запасное колесо попало на шестое место нашего рейтинга (76,1%). Компрессор считают полезным возить в багажнике 65,6% участников опроса, буксировочный трос - 64,4%.

А вот необходимость иметь светоотражающий жилет (обязанность, кстати, закрепленная Правилами дорожного движения) заняла в нашей десятке предпоследнее место - его указал лишь каждый второй респондент (52,6%). Наш мужской рейтинг необходимых вещей в багажнике автомобиля замкнула незамерзающая жидкость, которая набрала 46,8% процентов голосов.

Информация о других предпочтениях автовладельцев, в том числе по гендерным различиям, содержится здесь.

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** Опрос проводился в феврале 2021 года, в нем приняло участие более 7500 респондентов, являющихся пользователями сайта Авто Mail.Ru.