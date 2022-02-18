Более половины моделей на российском рынке – кроссоверы и внедорожники

По итогам 2021 года в России было продано 1,54 млн новых легковых автомобилей, представленных 270 моделями. Свыше половины из них пришлось на кроссоверы и внедорожники. Такие данные в ходе форума автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка» привел директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.

Так, машин сегмента SUV в прошлом году было реализовано в количестве 787,3 тыс. единиц, что соответствует доле 51,3% от общего объема. При этом кроссоверы и внедорожники были представлены 153 моделями. Также стоит отметить, что доля SUV впервые преодолела 50%-ную отметку.

Внутри самого сегмента SUV самым крупным оказывается подсегмент SUV (C), доля которого составляет 25,5%. Его основу образуют такие модели как Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, а всего их насчитывается 52. Подсегмент SUV (B) занимает 11,4% рынка и представлен 18 моделями, среди которых присутствуют Hyundai Creta, LADA Niva и Renault Duster.

Вторым по объему продаж в РФ является сегмент В с долей 34,8%. Интересно, что в него входят всего лишь 15 моделей, которых за весь 2021 год суммарно было продано 534 тыс. единиц. Такие автомобили остаются наиболее доступными и популярными на нашем рынке. Это, к примеру, LADA Vesta и Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid.

По количеству моделей сегмент В уступает даже сегментам C и D (20 и 22 соответственно), хотя их рыночная доля на порядок ниже.

Об итогах и прогнозах российского авторынка подробно рассказали наши эксперты на прошедшем форуме «ForAuto – 2022». Полная видеозапись мероприятия доступна на канале Автостат ТВ.

Графика: Дмитрий Лавренёв