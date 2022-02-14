Оценка автовладельцев: ТОП-10 любимых (полезных) опций

В День всех влюбленных, отмечаемый 14 февраля, специалисты агентства «АВТОСТАТ» тоже решили высказаться на тему любви, приведя список десяти опций автомобилей, которые автовладельцы считают самыми любимыми или полезными.

Данный рейтинг был составлен по итогам опроса, проведенного при подготовке маркетингового отчета «Предпочтения в выборе и эксплуатации автомобиля: гендерные различия». Опрос проводился в феврале 2021 года, в нем приняло участие более 7500 респондентов, являющихся пользователями сайта Авто Mail.Ru.

Как показывают итоги опроса, самой любимой опцией у автовладельцев является усилитель руля, за который проголосовали почти 64% опрошенных. Поскольку можно было указывать несколько вариантов ответа, то второе место, с довольно высоким результатом, заняли подушки безопасности (55,5%).

Показатели других любимых опций оказались ниже отметки в 50%. Так, за «автомат», ABS и климат-контроль высказалось от 42% до 46% респондентов, за ESP – 34,4%, а за подогрев сидений – 26,6%. При этом менее 20% голосов набрали обогрев зеркал, лобового стекла и парктроник.

Отметим, что среди участников опроса были представители обоих полов, а также владельцы как новых, так и подержанных машин. Более подробная информация по их предпочтениям относительно опций (и не только) содержится здесь.

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