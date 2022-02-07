Какие автомобили с пробегом планируют к покупке россияне?

Рынок автомобилей с пробегом в России традиционно больше, чем рынок новых машин. В 2021 году он составил почти 6 млн единиц (в 4 раза больше, чем новых). Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» вместе с Авто Mail.ru решили выяснить, какие марки россияне планируют приобрести на вторичном рынке в ближайшие 1,5 года и с этой целью провели онлайн-опрос.

Результаты* исследования показали, что почти каждый десятый респондент держит в планах покупку Toyota или Kia с пробегом. При этом японская марка лидирует в данном рейтинге, ее назвали 10,8% из числа опрошенных. Подержанный автомобиль Kia намерены приобрести 9,6% участников исследования. На третьем месте нашего рейтинга оказался немецкий Volkswagen с результатом 6,9%. Четвертое место в перспективных планах россиян заняла отечественная LADA (6,5%). Замыкает пятерку лидеров Skoda с пробегом (6%).

Марки Renault и Hyundai указали 5,4% и 5,1% респондентов соответственно. На восьмом месте в рейтинге оказался японский Nissan (4,9%). Отметим, что все 8 вышеуказанных марок относятся к сегменту массовых, однако в десятку лидеров попали и два премиальных бренда. BMW занял девятую позицию с результатом 4,7%, а замыкает ТОП-10 Audi (4,4%).

Более подробную информацию о причинах выбора автомобилей с пробегом, о том, какие сервисы используют россияне при покупке, какой возраст подержанного транспортного средства считают приемлемым для приобретения и какие сроки эксплуатации покупаемой машины планируют - можно найти в специальном отчете «Покупка автомобиля с пробегом: мнение российских автовладельцев».

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