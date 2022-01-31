По каким критериям выбирают моторное масло российские автовладельцы?

Качество – вот критерий, который российские автовладельцы считают главным при выборе моторного масла для своего автомобиля. К такому выводу пришли специалисты агентства «АВТОСТАТ» по результатам онлайн-опроса, проведенного в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС-2021. Моторные масла: предпочтения автовладельце (пятая волна)».

Выяснилось, что почти каждый второй автовладелец (44,2%) выбирает масло, основываясь на его категории качества. На второе место среди причин выбора участники опроса поставили бренд производителя: 39,8% выбирают известных производителей, заслуживающих доверия. Почти треть (36,4%) основываются на личном опыте и покупают те продукты, что давно используют. Такой параметр, как приемлемая цена, респонденты поставили лишь на четвертую позицию, но таковых оказалось тоже немало (35,6%).

Примерно каждый четвертый (24,1%) ориентируется на рекомендации автопроизводителя, а каждый пятый (20,5%) не заморачивается, а просто покупает то моторное масло, которое не нужно искать по магазинам (они так и ответили: «Легко найти в продаже»). В ТОП-10 причин для выбора той или иной марки также попали уверенность в том, что продукт не подделан (13,5%) и рекомендации автосервиса и знакомых механиков (11,8%). На девятой строчке оказались масла, которые залили сотрудники автосервиса на ТО (9,8%). По рекомендации знакомых приобретают моторное масло 9,6% респондентов.

Более подробная информация о моторных маслах для легковых автомобилей – о том, масла каких брендов потребители считают качественными, какие марки им знакомы, как часто они заезжают на ТО для замены масла в двигателе и многое другое – содержится здесь.