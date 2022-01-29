Целый год без автомобиля: насколько это критично для россиян?

Сегодня – День первого автомобиля. 29 января 1885 года изобретатель Бенц на некий трехколесный аппарат поставил бензиновый мотор, и это была настоящая техническая революция. С того дня прошло почти 140 лет. Сейчас убеждать кого-то в достоинствах автомобиля и его необходимости как средства передвижения и перевозки грузов уже не приходится. Но общество стоит на пороге каких-то новых качественных изменений – так, появились и стали трендом отказ от бензиновых двигателей, отказ от владения личным транспортом, движение «зеленых» и ряд других…

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» вместе с «За рулем» решили посмотреть, насколько российские автовладельцы сегодня привязаны к своему транспортному средству. Могли бы они отказаться от автомобиля на какой-то срок? Допустим, на год? С этой целью был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие более 1500 человек.

Почти каждый второй (45,9%) респондент признал, что отказ от автомобиля будет для него весьма критичным и болезненным. При этом для 27,1% участников опроса лишиться автомобиля на год – сродни катастрофе. Они приложат все силы, чтобы такого никогда не случилось. У других 18,8% с отказом от автомобиля появятся серьезные проблемы на работе.

Что касается второй половины опрошенных, то 40,2% признали, что без машины в их жизни возникнут небольшие, но вполне решаемые проблемы. А вот 13,9% респондентов согласились, что вполне спокойно найдут другие варианты. Для них отказаться от машины – не проблема.

Комментирует руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов:

- Хотел бы высказать свое личное отношение по этому вопросу. Несмотря на то, что с начала пандемии я стал значительно реже пользоваться личным автомобилем (в определенные дни недели он просто стоит в гараже), для меня будет очень критичным отсутствие такой возможности в течение года. Наверное, это все-таки будет ближе к катастрофе.

Не поехать за город, а летом – каждые выходные на дачу, не забрать супругу с работы, а детей – не отвезти на тренировку… Конечно, можно найти и другие способы для решения подобных и других вопросов, но имея личный автомобиль, сделать это намного проще. И еще один очень важный момент: в эпоху пандемии собственная машина еще служит неким безопасным пространством. Поэтому лишиться его на целый год было бы крайне неприятно.

Комментирует редактор сайта «За рулем» Илья Пименов:

- Лишиться возможности ездить на машине можно по разным причинам. Серьезная поломка, требующая долгосрочного ремонта, или ваша травма, не позволяющая управлять автомобилем. А может быть, банальный угон. Или лишение прав (трезвенников тоже касается). Да, это проблема, но не трагедия. В городе придется чаще пользоваться общественным транспортом и такси. Может быть, почаще ходить пешком. Освоить велосипед, если вы еще не освоили, но можете это сделать. Конечно, «велик» подходит скорее для короткого маршрута и когда ничего не нужно везти. Но тоже транспорт. Если права остались при вас, можно воспользоваться каршерингом.

Чуть сложнее, если вам часто приходится ездить за город, между городами или вы просто любите путешествовать. Теперь придется ездить в электричках, междугородных автобусах или даже поездах дальнего следования. Да, вы не сможете взять с собой груз, как раньше, и несколько потеряете в комфорте. С другой стороны, поездка на электричке может быть намного быстрее, чем на машине – из-за того, что вам не придется стоять в пробках. А пассажиром в автобусе или поезде вы можете увидеть что-то, чего никогда не замечали, находясь за рулем автомобиля. Словами мамы Форреста Гампа, жизнь как коробка шоколадных конфет. А по-нашему – никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

Зато через год, когда вернетесь за руль, почувствуете настоящее удовольствие от езды на собственном автомобиле, эйфорию свободы. Помните, как после локдауна?