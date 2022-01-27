В России перестало сокращаться количество дилерских центров

Впервые за последние 4 года в нашей стране перестало снижаться общее число автодилеров. Это установили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки обзора «Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по легковым автомобилям».

Так, на середину января 2022 года в России насчитывалось 3220 официальных дилерских центров* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. И это на 0,3%, или 10 единиц, больше, чем в 2021 году.

Если смотреть динамику дилерских сетей автопроизводителей, официально представленных в РФ, то с 2015-го по 2022 год их стало на 15% меньше. Как раз в 2015 году в нашей стране было зафиксировано наибольшее количество дилеров – 3797. С тех пор, за исключением 2018 года, этот показатель постоянно снижался.

Причем, если рассматривать период последних четырех лет, то мы видим, что до 2021 года число дилеров ежегодно сокращалось, причем все сильнее (от -1% до -5%). Однако сейчас зафиксирован пусть совсем незначительный (+0,3%), но рост. Одной из причин этого является создание собственной дилерской сети у бренда EXEED.

Также эксперты отмечают, что сами дилерские сети автопроизводителей постоянно меняются: у кого-то они растут, у других – сокращаются. Одни бренды покидают авторынок, другие игроки приходят. К примеру, за прошедший год было расторгнуто 299 дилерских контрактов, заключено новых – 309.

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* Без учета отдельных сервисных центров