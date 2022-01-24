Как автовладельцы в России относятся к подписке на автомобили?

Подписка на авто - сегодня многие бренды, представленные на российском рынке, внедряют или уже внедрили в своем бизнесе эту услугу. Причем, как массовые, так и премиальные марки. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» вместе с Авто Mail.ru решили выяснить, что думают российские автовладельцы об этом относительно новом сервисе и с этой целью провели онлайн-опрос.

Результаты исследования показали, что почти половина респондентов (45,5%) относится к подписке весьма настороженно, не считает ее полезной для себя. Так, 24,1% из опрошенных ответили: «Скорее, не воспользуюсь», а 21,4% - были более категоричны («Точно не воспользуюсь»).

Однако почти каждый третий из числа респондентов (31,9%) воспринимают подписку более лояльно и с интересом. «Возможно, воспользуюсь» - сказали 28,5%, а признали, что точно будут пользоваться - еще 3,4%.

Примерно каждый пятый из участников исследования (22,6%) затруднился с ответом. Логично предположить, что для выработки своего мнения у этой категории опрошенных пока недостаточно информации об услуге.

Более подробная информация о предпочтениях россиян в отношении подписки, каршеринга и прочих альтернативных видах транспорта, содержится в отчете «Альтернатива личному автомобилю: выбор российских автовладельцев».