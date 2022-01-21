Дизайн каких моделей автовладельцы считают лучшим?

Сегодня, когда в глобальном автомобильном мире число платформ для строительства машин уменьшается, их технические характеристики (скоростные и эргономичные качества, наличие «умных» опций в помощь водителю и пр.) совпадают или вполне сопоставимы, а огромную роль при покупке нового транспортного средства приобретает его дизайн. В рамках своего обширного исследования «Портрет российского автовладельца» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили путем опроса узнать, как россияне оценивают дизайн своих автомобилей, насколько они им удовлетворены.

На основании «заработанных» моделями баллов был составлен рейтинг удовлетворенности дизайном*. Набрав 98,8 балла из 100 возможных, его возглавила немецкая модель BMW 3 серии. В тройку лидеров нашего «дизайн-соревнования» также вошли китайский Geely Coolray и корейский Kia K5, получив 97,3 и 97 баллов соответственно. На четвертом месте по удовлетворенности дизайном оказался еще один «кореец» - Kia Seltos с результатом 96,5 балла. Замыкает ТОП-5 китайский Haval F7 (95,1 балла).

Кроме них, в десятку отмеченных россиянами также попали: Mazda6 (94,9 балла), Hyundai Santa Fe (94,7 балла), Kia Seed (94,6 балла), Kia Soul (94,2 балла) и BMW 5 серии (94,2 балла). Отметим, что все участники ТОП-10 имеют очень высокие показатели (более 94 баллов), а его образуют 5 «корейцев», 2 «немца», 2 «китайца» и 1 «японец».

В полной версии отчета можно посмотреть, как российские автовладельцы оценивают дизайн и других моделей из числа присутствующих на рынке страны, а также узнать, какие еще автомобильные характеристики влияют на решение о покупке той или иной машины.

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Графика: Дмитрий Лавренёв