Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ в 2021 году

За 2021 год в России было реализовано 1 666 780 новых легковых автомобилей и LCV (по данным АЕБ). Это на 4,3% больше, чем в 2020 году. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть результаты продаж автомобилей в нашей стране более детально.

Традиционно в течение года лидерство здесь удерживала отечественная марка LADA – ее продажи составили 350 714 экземпляров, что на 2,1% больше, чем в 2020 году. Доля LADA на рынке составила 21%. Следом за ней в марочном рейтинге находятся (тоже традиционно) «корейцы» – Kia (205 801 шт.) и Hyundai (167 331 шт.). Оба бренда также демонстрируют рост (+2% и +2,5% соответственно). Суммарная доля трех перечисленных марок на российском рынке достигает 43,3%.

Добавим, что большинство брендов, входящих в десятку лидеров, показали за прошедший год положительную динамику (7 из 10). В «минус» ушли Skoda, Volkswagen, Nissan. При этом наибольшее падение зафиксировано у Volkswagen (-14%), а наибольший рост – у отечественной марки «ГАЗ», специализирующейся на коммерческой технике (+10,4%).

Модельный рейтинг по итогам 2021 года возглавила отечественная LADA Vesta, автомобили семейства которой были реализованы в количестве 113 698 штук – на 6% больше, чем год назад. На второй позиции находится прежний лидер – LADA Granta, с результатом 111 430 экземпляров (-11,6%), уступившая первенство из-за частых простоев конвейера по причине нехватки автокомпонентов. С большим отрывом от российских бестселлеров на третьем месте (но на первом среди иномарок) располагается корейская Kia Rio (82 941 шт.; -5,8%). В ТОП-5 также попали два представителя Hyundai – кроссовер Creta (68 081 шт.; -7,4%) и седан Solaris (61 061 шт.; +23,9%).

Из всех моделей, вошедших в ТОП-20, половина продемонстрировала положительную динамику. Самый высокий рост объемов продаж (в 3,6 раза!) показала Kia K5, и этому есть вполне понятное объяснение: она вышла на рынок только в первых числах сентября 2020 года. А вот наибольшее падение в ТОП-20 отмечено у Volkswagen Polo (-19,8%).

Во сколько обойдется содержание этих (и не только этих) автомобилей – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».