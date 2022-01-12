В рамках подготовки маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2021. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Пятая волна» экспертам агентства «АВТОСТАТ» удалось выяснить, какие зимние и летние шины одного бренда чаще всего используют автовладельцы. С этой целью в октябре 2021 года был проведен соответствующий опрос*, в котором приняло участие более 3300 респондентов.

Как показывает опрос, в этом плане лидирует отечественный бренд КАМА. Среди тех автовладельцев, кто использует такие шины, почти 38% имеют и летний, и зимний комплекты КАМА. Соответственно оставшиеся 62% пользуются только одним из комплектов. Данное соотношение позволяет понять, насколько лояльны автовладельцы к тому или иному бренду шин.

Второе место в нашем рейтинге занимает Michelin, результат которого составил 32,1%. У остальных марок эти показатели не дотягивают до 30%. Так, у Bridgestone он равен 25,2%, у Cordiant – 23,1%, а у Yokohama – 21,1%. На уровне 20% расположились бренды Goodyear и Nokian Tyres (20,3% и 19,6% соответственно). То есть, каждый пятый их обладатель, пользуется как зимним, так и летним комплектом указанных шин. Кроме них, в ТОП-10 также попали Continental (17,6%), Dunlop (16,3%) и Hankook (16,1%).

Больше информации о предпочтениях автовладельцев в отношении зимних шин, их выборе, эксплуатации и прочих нюансах содержится здесь.

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