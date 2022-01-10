В 2021 году на услуги автосервиса россияне потратили более 680 млрд рублей

В 2021 году общая ёмкость российского рынка сервисных услуг для легковых автомобилей продолжила расти, приблизившись к 700 млрд рублей. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки нового маркетингового отчета «Рынок автосервиса в России». Так, в 69 наиболее крупных регионах РФ, где числится более 97% парка легковых автомобилей, этот показатель суммарно составил 681,1 млрд рублей.

В эту сумму вошли объёмы рынка услуг по ТО и ремонту (369,1 млрд руб.) и по ведущим услугам (312 млрд руб.). При этом на долю официальных дилеров пришлось около 15% (54,5 млрд руб.) от объёма рынка услуг по ТО и ремонту. Независимые СТО заняли в два раза больше - 32,5% (119,8 млрд руб.), а потенциал рынка (т.е. работы, производимые лично автовладельцами или механиками-частниками) эксперты оценили в 52,8% (194,8 млрд руб.). Подчеркнём, что здесь в расчёт бралась только стоимость самих работ, без учёта реализации запасных частей и расходных материалов.

Кроме того, были подсчитаны и объёмы наиболее востребованных услуг - таких, как автомойка (141,7 млрд руб.), шиномонтаж (29,9 млрд руб.) и кузовной ремонт (140,4 млрд руб.).

Во сколько обходится содержание легкового автомобиля в нашей стране - можно быстро подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Графика: Дмитрий Лавренёв