Популярные в России автомобили за 10 лет подорожали в 2 – 3 раза

За прошедший год цены на новые автомобили выросли весьма ощутимо, однако интересно посмотреть эту динамику за более длительный период, например, за последние 10 лет. Насколько выросла минимальная рекомендованная розничная цена производителя на популярные модели российского авторынка? В этом мазбирались эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», используя данные сайта «Цена Авто».

Самый популярный на рынке автомобиль – отечественный седан LADA Granta – за 10 лет вырос в цене в 2,6 раза (+157%). И это один из самых высоких результатов в нашем рейтинге. Сегодня минимальная стоимость этой модели составляет 587 900 руб., но с 1 января АВТОВАЗ собирается вновь поднять отпускные цены на свою продукцию, а ориентировочная сумма прибавки для «Гранты» составит 11 000 руб. (+1,9%). Тем не менее, она все еще является самым доступным автомобилем на рынке.

Сильнее подорожала лишь Skoda Octavia – почти в 3 раза (+191%). А у всех остальных моделей минимальная цена увеличилась менее чем в 2,5 раза. Так, у двух популярных «корейцев», Kia Rio и Hyundai Solaris, рост минимальной рекомендованной цены за 10 лет был практически одинаковым – на 114% и 112% соответственно. Заметим, что это – самое «гуманное» удорожание среди представленных моделей. Сегодня стоимость этих седанов по прайсу все еще находится ниже одного миллиона и составляет 984 900 и 920 000 руб. соответственно.

Также в пределах миллиона все еще стоят внедорожник LADA Niva Legend и седан Renault Logan, а их текущие цены отличаются от цен 10-летней давности на 120% и 131% соответственно.

Три наиболее дорогих автомобиля в рейтинге – Toyota RAV4, Kia Sportage и Nissan Qashqai – за указанный период выросли в цене на сопоставимую величину – 122%, 129% и 128%. Причем стоимость Toyota RAV4 даже номинально уже «перебралась» за 2 млн руб., а у Kia Sportage – вплотную подобралась к этой отметке.

К сожалению, эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на новые автомобили, который продолжится до тех пор, пока не нормализуется ситуация с производством и поставками автомобилей.