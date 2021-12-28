BMW X3: кто в России владеет немецким кроссовером?

В ходе опроса, проведенного специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ», выяснилось, что большинство владельцев компактного немецкого кроссовера BMW X3 - люди серьезные и ответственные. В подавляющем большинстве это руководители высшего звена, как правило, семейные.

В рамках масштабного исследования «Портрет российского автовладельца», проведенного в апреле-сентябре 2021 года, также оказалось, что среди россиян, которые ездят на BMW X3 - немало тех, кто увлекается путешествиями, спортом и фотографией. В своем автомобиле они в большей степени ценят дизайн и динамику разгона.

По результатам исследования было установлено, что среди владельцев BMW X3 56% - это мужчины, а 44% - женщины. При этом средний возраст всех владельцев BMW X3 составил 45 лет. Отметим, что в выборке участвовали владельцы автомобилей, купленных новыми в 2018 – 2021 гг.

В нашем отчете также можно найти ответы на вопросы, почему стоит или не стоит покупать этот автомобиль, насколько оправдались ожидания владельцев после приобретения. Кроме того, специалисты подсчитали индекс потребительской лояльности NPS по кроссоверу и выяснили предпочтения в его обслуживании.