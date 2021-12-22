В 2021 году ёмкость рынка новых автомобилей превысит 3 трлн рублей

По итогам нынешнего года на покупку новых легковых автомобилей в России будет потрачено 3,02 трлн рублей, что станет рекордным показателем за всю историю рынка. Такие данные привёл директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в ходе онлайн-конференции Autostat Analytic Day.

Если сравнивать с 2020 годом, то ёмкость рынка в рублёвом выражении увеличится на 21%, а в долларовом – на 18%. При этом показатель в 40,9 млрд USD по 2021 году будет далёк от рекордного, который был отмечен ещё в 2012-м. Причина этого – курс рубля. За прошедшие годы российская валюта «просела» по отношению к американской более чем вдвое.

Это и стало причиной роста ёмкости рынка новых автомобилей «в рублях», который наиболее отчётливо проявился с 2017 года: цены на машины ползли вверх на фоне увеличения их продаж. В 2020-м этот процесс «притормозила» пандемия коронавируса, а в нынешнем году скачок цен на автомобили был спровоцирован глобальным дефицитом полупроводников.

О том, какие ещё тенденции характерны для российского авторынка, и что будет определять его развитие, можно узнать, посмотрев видеотрансляцию форума Autostat Analytic Day на канале Автостат ТВ.