Как часто вы меняете масло в автомобиле?

В рамках подготовки нового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2021. Моторные масла: предпочтения автовладельцев. Пятая волна» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили узнать, как часто российские автовладельцы меняют масло в двигателях своих автомобилей. С этой целью в октябре 2021 года был проведен онлайн-опрос, в котором принялj участие более 3 000 человек.

В ходе опроса выяснилось, что больше половины респондентов (почти 57%) озадачиваются заменой моторного масла 1 раз в год. Каждый третий (33,4%) делает это чаще - 2 раза в год. Почти 5% предпочитают менять масло даже 3 - 4 раза в год (вероятно, это те, кто эксплуатирует свой автомобиль очень интенсивно). Почти столько же (4,5%), напротив, производят замену масла реже, чем раз в год.

А ответы на вопросы, какие масла знают и предпочитают покупать автовладельцы, по какому принципу их выбирают, как оценивают их качество - можно найти здесь.